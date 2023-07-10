Правозащитник Алим Алиев рассказал, что россияне начали убегать из Крыма после последнего взрыва в Крыму. Об этом сообщил эксперт в эфире 24-го канала.

В Крыму накануне прогремеле несколько взрывов. Из-за этого сразу же россияне начали убегать из полуострова. Но оккупационные власти решили просто не выпускать людей и полностью проверяют машины, которые собираются покинуть Крыму.

"Но еще история связанная с Керчью о том, что сейчас там пробки и в последние дни их больше стало. За сегодня было только 1200 машин на Керченском мосту. Вся история в том, что они очевидно боятся. И они делают максимально все эти проверки, каждую машину достаточно долго осматривают, ибо боятся, что снова будет взрыв непосредственно на самом мосту, когда будет ехать какой-то грузовик или машина. Поэтому они все это делают и объясняют, снова же, делают такое лицо, вроде ничего не произошло", - рассказал эксперт.

Специалист при этом добавил, что для легенды российские власти рассказывают, что просто из-за сезона увеличился поток автомобилей и именно поэтому люди в пробках стоят на Керченский мост. А по федеральным телеканалам умалчивают информацию о том, что были удары по Крыму.

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