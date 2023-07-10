Экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прокомментировал взрывы в Крыму, которых только в этом году прозвучало 70. Об этом военный рассказал на "Фабрике новостей".

"Конечно, пиковый период будет тогда, когда наши войска по суше подойдут к Чонгару, тогда они увидят, сколько мы ударов по Крыму можем наносить. Сейчас это все скорее такое, пробы пера, мы на Крыму испытываем наши разные дроны украинского производства. Это стало такой постоянной практикой, морские дроны и воздушные, поэтому Крым стал таким себе полигоном. Кроме того для них это политически очень больно. И наконец-то еще один момент - в Крыму расположен ряд больших складов, с которых возят именно на юг Украины - Мелитополь, Херсонщину боекомплект, еду и топливо, поэтому нас такие цели интересуют", - сообщил военный.

Экс-командир также рассказал, что самые больные удары при этом были нанесены по Макеевке, где удалось уничтожить не только боекомплект противника, но и нефтехранилище. Такое положение вещей заставляет задуматься над умственными способностями противника, ведь они располагают стратегические запасы своей армии рядом с линией фронта.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам сообщили плохую новость по наступлению и освобождению Крыма

А еще Politeka писала, что россияне не взорвут ЗАЭС, она им нужна: украинцам объяснили, что происходит на "атомке"

Также Politeka сообщала, что Крым станет ловушкой для россиян, названа причина



