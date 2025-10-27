Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что США заняли жесткую позицию по россии, и из-за невозможности это изменить путин снова решил попугать Запад ядерной войной, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам спецпредставителя кремля Дмитриева, рассказывает эксперт, Украина и россия близки к дипломатическому решению, но нужно продолжить диалог без нереалистичных предложений, которые вообще-то выдвигает именно москва. Также Дмитриев, продолжает он, заявил, что санкции против россии ничего не изменят, что, конечно, задело министра финансов США Бессента, которого медиа называют специалистом, который знает, куда и как бить, чтобы было максимально больно, он указал, что москва сразу ощутит последствия.

«Создается впечатление, что канал возможной связи Дмитриева через представителя Уиткоффа по состоянию на данный момент не дает для россии нужного результата. Позиции все больше усиливают госсекретарь США, он же по совместительству и советник по национальной безопасности президента Трампа Рубио, а также группа министра финансов США Бессента», – утверждает Александр Мусиенко.

путин же на провал своего дипломатического трека, констатирует он, отвечает террором против гражданского населения Украины и бряцанием ядерным оружием перед Западом. Как рассказывает эксперт, россия испытала новую крылатую ракету с ядерным зарядом «Буревестник», которая, по словам начальника Генштаба рф, летит 14 000 км, может облететь земной шар и остаться незаметной для спутников и систем ПРО.

«США и Советский Союз работали над ракетами с ядерным двигателем во время Холодной войны, но в конце концов решили отложить эти проекты, считая их слишком опасными для мира. А путин ставит под угрозу жизнь на планете. Он угрожает тем, что представляет опасность не только для Украины, Европы или США, но и всего мира. Это еще один индикатор, знак и сигнал, что путина нужно остановить. А кремлю это нужно для того, чтобы запугать США и весь мир, поставить его под угрозу начала большой войны, возможно, даже ядерного противостояния», – объясняет Александр Мусиенко.

