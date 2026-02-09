Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що під час Другої світової Олімпійські ігри не проводили, от і зараз не варто, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, Олімпійські ігри сьогодні – це вже якась вульгарність. Так, констатує він, красиво, Італія зробила круте шоу, але у нас тут закінчується четвертий рік війни, тому все це – не доречно.

«Яка вже Олімпіада? Це я зараз цитую колективний розум усіх разом, хто пише про це у різних соцмережах. Олімпіада – це символ миру і дружби між народами. Подивіться навкруги. Які мир і дружба між народами? Де вони усі? Подивіться, ми на початку абсолютної війни всіх із усіма. Яка Олімпіада? Олімпіада має показати, що у нас все добре на планеті. Але в нас усе погано дуже на планеті. Кого ми збираємось обдурити цією Олімпіадою? Прибульців? Дивіться, у нас тут смолоскип, ми тут запалили, у нас тут стадіон, ми всі танцюємо», – пояснює Михайло Шейтельман.

Як стверджує експерт, ми самі обманюємо себе, проводячи цю Олімпіаду. За його словами, йдеться не про українців, навіть не про італійців, а про весь цивілізований світ: ми обманюємо себе, проводячи Олімпійські ігри.

«Під час Другої світової теж можна було теоретично провести Олімпійські ігри десь у Бразилії, але ж не проводили. Розуміли, що недоречно, що світ розірваний буквально на шматки. І зараз світ розірваний на шматки. Але про що ми говоримо? Які Олімпійські ігри? Напевно, тому я не маю великого інтересу. І загалом вайба Олімпіади я особисто не відчуваю», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що Фінляндія ставить під сумнів статтю 5 НАТО.

Також Politeka писала, що Себастьянович розповів, як досягти верховенства права в Україні: досвід Гватемали.





