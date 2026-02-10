Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував інформацію західних медіа про те, що Трамп займе більш жорстку позицію на мирних переговорах, і оцінив, про що може йтися, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як пише Associated Press, розповідає експерт, Трамп коригує свій підхід, дедалі частіше говорить про необхідність нової формули діалогу, аби швидше досягти домовленостей між Україною і росією. Співрозмовники видання, зазначає він, кажуть, що йдеться про більш жорстку позицію і залучення додаткових засобів впливу.

«Ймовірно, буде жорсткіший підхід. У що він перейде, подивимося. Ну, як мінімум американці затримали ще одне судно з російського тіньового флоту. І за те їм подяка, тому що, на відміну від європейців, вони принаймні ці кораблі не відпускають, а арештовують, ще й зливають з них нафту, яку ці судна транспортували. Тому принаймні хоч це відбувається, нехай хоч цим займуться, хоч позбавлять росію можливостей користуватись тіньовим флотом», – коментує Олександр Мусієнко.

Йдеться, розповідає він, про судно Aquila II, яке порушило карантин для підсанкційних суден у Карибському морі, танкер намагався втекти, але американські військові переслідували його аж до Індійського океану і взяли на абордаж. За даними ГУР, додає експерт, Aquila II – це одне із суден тіньового флоту, яке допомагає перевозити російську нафту, ймовірно, воно також перевозило венесуельську нафту.

«От і добре, що таким чином протидіють. Чим більше, тим краще. росія створила свій тіньовий флот зі старих танкерів. А у рф не так багато танкерів, які можуть перевозити нафту на такі великі дистанції і значні обсяги. Тому мінус кожен такий танкер, який має велику тоннажність і може слідувати на дальні маршрути, – це насправді втрати для російських перевізників, для їхніх нафтотрейдерів. І це мінус по доходу», – пояснює Олександр Мусієнко.

