Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, очевидно, це спецоперація з порятунку Орбана, але водночас Венс використав візит до Будапешта як майданчик для критики Брюсселю. Зрозуміло, констатує він, що у MAGA інше бачення, вони неодноразово критикували політику ЄС, адже виходять із правих консервативних поглядів і хочуть більше автономії для окремих європейських країн, тому і зараз Венс казав, що бюрократи з Брюсселю забирають кошти в угорців.

«І виступає в підтримку Орбана. Не думаю, що це дуже сильно вплине на шанси угорського прем'єра. Принаймні соціологія свідчить, що Мадяр, лідер опозиційної партії «Тиса», перемагає. Але знаєте, про що я розмірковував? Я дуже добре пам'ятаю, як соціологія у 2016 році давала перемогу Гілларі Клінтон на виборах у США. Так, система виборів інша, але бували випадки, коли соціологія помилялась. Не так часто, але вони є. А зараз вони намагаються мобілізувати електорат на підтримку Орбана. Чи вдасться йому перемогти? Покаже 12 квітня», – коментує Олександр Мусієнко.

Тим часом західні медіа, зазначає він, пишуть про те, наскільки неприкрито уряд Орбана є компліментарним щодо путіна. Зокрема, розповідає експерт, Bloomberg ознайомився зі стенограмою розмови, у якій Орбан запевняв путіна у дружбі, а ще згадав казку про мишу, яка звільняє лева.

«Попри риторику, США не закликали Орбана кричати на ЄС, щоб зняти санкції проти росії. Американський економічний інтерес насамперед. Тому Угорщина укладе угоду про купівлю нафти на суму 500 млн доларів зі США, не з росією. Попри емоційні заяви, політику, можливі рішення, є інтереси США, за якими стоять великі корпорації, багато відомих заможних людей, які хочуть скористатися здорожчанням цін на нафту. Це не тільки росія, є такі підприємці і в США. Вони пропонують насичувати ринок Європи власними нафтою та газом, тому тут інтереси з кремлем явно не перетинаються», – пояснює Олександр Мусієнко.

