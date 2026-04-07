Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що в історії з нібито українською диверсією проти «Турецького потоку» проглядається російський слід і передвиборча кампанія Орбана, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, у кремлі казяться і вже не знають, що придумати, у чому звинуватити Україну, щоб спровокувати на нас тиск з боку США чи навіть Європи, аби ми припинили свої удари по експорту російської нафти, що, звичайно, завдає значних збитків. А тому, констатує він, росіяни шукають різні способи, зокрема, неодноразово намагалися звинуватити Україну у нібито якихось диверсіях проти «Турецього потоку», щоб ліквідувати експорт російського газу до Європи.

«І ось вони намагалися просувати версію про те, що нібито українські спецслужби намагалися підірвати газогон, який іде до Угорщини із Сербії. Але сербські служби не знайшли жодного українського сліду у нібито спробі диверсії», – підкреслює Олександр Мусієнко.

Як заявив директор Агентства військової безпеки Джуро Йованич, розповідає експерт, дезінформація вказує на те, що сербські військовослужбовці, коли знайшли пакунки з вибухівкою і звинуватили у цьому Україну, працювали на третю сторону. Орбан тим часом, додає він, навіть скликав Раду з національної безпеки і доручив військовим охороняти угорську секцію «Турецького потоку».

«Але, підкреслюю, Сербія не знайшла жодних доказів. Більше того, я не здивуюся, що там стирчать вуха російських спецслужб, які намагаються звинуватити Україну і підіграти Орбану під час майбутніх виборів», – стверджує Олександр Мусієнко.

