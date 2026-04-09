Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що перемир'я на Близькому Сході крихке, але потрібно його врегулювати, аби дати шанс миру там і перейти до росії.

Про це він розповів у своєму блозі.

«З Іраном не все так просто дається у тому сенсі, що перемир'я крихке. Іран вимагає зупинки бойових дій проти Лівану. І ось є одна країна, яка може зірвати це перемир'я, – це Ізраїль. Тому що Ізраїль погодився припинити удари по Ірану, як і США, це ясно, але не по Лівану», – зазначає Олександр Мусієнко.

Тобто, пояснює він, міжнародне співтовариство рятувало Іран, бо не можна допустити ударів по об'єктах критичної інфраструктури, але ж є ще Ліван. Так, констатує експерт, це боротьба з терористами, з ворогами Ізраїлю, але ж не можна допускати килимових бомбардувань, ударів по цивільних, коли мало не загинув біля посольства голова МЗС Бельгії, який був з візитом у Лівані. На його думку, потрібно дотримуватись певних принципів, адже це те, що відрізняє нас від ворога.

«Тому Іран каже, що Ормуз не відкриє, що війна може поновитися найближчим часом. У США вже теж прозвучали подібні заяви. Іран вимагає, щоб Ізраїль припинив знищення Лівану. Так, там є проіранські групи, ми це розуміємо, я ж не кажу, що там всі святі, є і ті, хто загрожують Ізраїлю і не тільки. Але якщо ми говоримо про припинення вогню, то треба врегулювати ситуацію на Близькому Сході таким чином, щоби проти Лівану не застосовувалися ці килимові бомбардування, щоби розрядити обстановку і далі треба дати шанс миротворчому процесу», – пояснює Олександр Мусієнко.

До того ж, зауважує він, Трамп і його оточення підтвердили, що американські корпорації вже на низькому старті, чекають скасування санкцій, щоб зайти на ринок нафти і газу Ірану, почати постачати туди своє обладнання і почати буріння. Тобто, констатує експерт, тут є й економічний інтерес, а для цього треба дати шанс миру на Близькому Сході і перейти до врегулювання російсько-української війни.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман розповів про плани України створити альтернативу Patriot: «Щоб у росіян відпало бажання виробляти балістику».

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, чи допоможе візит Венса Орбану перемогти на виборах.