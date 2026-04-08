Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що Україна виходить на новий рівень, адже Fire Point хоче створити дешеву альтернативу ППО Patriot і фінансування вже є, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як пише Reuters, розповідає експерт, Fire Point веде переговори з європейськими компаніями щодо створення недорогої альтернативи системі ППО Patriot, мета – знизити вартість перехоплення балістичної ракети до менш ніж 1 млн доларів. Ракета до Patriot, зазначає він, коштує 3 млн доларів, і ми випускаємо їх 2 проти 1 російської ракети, виходить 6 млн.

«На 1 ракету зазвичай 2 Patriot вилітають, це 6 млн доларів мінімальна вартість. Мінімальна, бо це наші так уміють. А країни Затоки, як ми чули, по 6 ракет Patriot випускають, тобто 18 млн доларів. І це проти дронів ну, на балістику, мабуть, також. А мета української компанії – 1 млн доларів за збиту ракету, щоб у росіян відпало бажання виробляти балістику взагалі», – пояснює Михайло Шейтельман.

Сенсаційно, зазначає експерт, що він прочитав цю новину в російському пропагандистському виданні РБК – «РосБізнесКонсалтинг». Тобто, наголошує він, про нашу FirePint та її плани створити дешеву альтернативу Patriot пишуть російські пропагандисти, це вже визнання.

«І зараз компанія FirePint очікує на схвалення уряду України на інвестиції з близькосхідного конгломерату, які оцінюються у 2,5 млрд доларів», – підсумовує Михайло Шейтельман.

