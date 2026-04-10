Польський державний службовець Пйотр Кульпа заявив, що Трамп уже більше топить своїх союзників у Європі, аніж допомагає їм, а програш Орбана на виборах стане перемогою ЄС, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Ті, хто позиціонували себе як друзі Трампа, отримують зараз від нього поцілунок смерті, політичної смерті. Це по всій Європі. Якби вибори президента Польщі відбувалися зараз, пан Навроцький із підтримкою Трампа ніколи б не виграв. Зараз Трамп – це дотик невдачі. Ось таким чином можна це коментувати», – наголошує Пйотр Кульпа.

За його словами, враховуючи розклад у ЄС сьогодні, перемога Орбана на парламентських виборах в Угорщині буде справді складним питанням, але, якщо він програє, то виникне певний проміжок часу до виборів у Болгарії, а це теж складне питання, адже деякі сили позиціонують себе як оплот кремля в ЄС, це ж ми бачимо в Чехії. Проте, констатує гість програми, неминуче піднімається хвиля невдоволення після відомої промови Венса у Мюнхені, коли він звинувачував Європу, і після всього іншого, що говорили у Вашингтоні, тож це плюс для України.

Також, наголошує він, треба розуміти, що Угорщина – не просто сусід, а ще й питання агресії. Принагідно гість програми нагадує про історію, коли путін пропонував Туску розділити Україну, від чого польський прем'єр, звичайно ж, відмахнувся, але ця пропозиція ж могла вступити і до Угорщини, адже далі почалися претензії щодо Закарпаття.

«Ми бачимо, що Орбан позиціонує себе як миша перед левом щодо росії і таке інше. Все це відкриває нам неймовірний рівень дружби із москвою. Після цього ми обов'язково побачимо всю трагедію ситуації, яку Будапешт разом із москвою готували Україні», – підсумовує Пйотр Кульпа.

