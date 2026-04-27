Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, якими будуть наслідки замаху на Трампа, чого добивався стрілець і чи не була це взагалі інсинуація для піару, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Американський стрілець, розповідає експерт, написав маніфест, назвав Трампа педофілом, ґвалтівником. Але цікаво, зауважує він, що текст написаний спокійно, без агресії і жовчі до інших, ціль – підкреслити роль Трампа та його адміністрації у негативному сенсі. А ще цікавіше, додає експерт, що цілями стрільці були представники адміністрації Білого дому, окрім директора ФБР.

«Можливо, Коул Аллен хоче перекласти вину на директора ФБР. Можливо, хоче почати внутрішні розбірки в команді Трампа. Можливо, хоче вбити клин у єдність команди. Це не виключено. Ми маємо справу не з фанатиком, у якого щось сталося і поїхав дах. Хоча, знову ж таки, це можуть встановити тільки відповідні фахівці, медики, психіатри. Але поки що візуально і враховуючи стилістику маніфесту, як він це написав, виходить, що це не одинак-фанатик, йдеться про певну стратегію. Ось навіть підставити директора ФБР, знаючи, що він має розслідувати цю справу», – міркує Олександр Мусієнко.

До того ж, додає він, всплила інформація, що Міністерство внутрішньої безпеки, яке має відповідати за охорону таких заходів і протидію можливим проявам насилля, недофінансовується, з лютого працівники не отримували заробітної плати, чим пояснюється певна криза в цій установі.

«Багато хто з вас в писав, що це інсинуація, підстава, про те, що це вчинив сам Трамп або члени його команди для піару, щоби підняти рейтинги. Неясно, що більше зіграє – рейтинг чи антирейтинг?», – додає Олександр Мусієнко.

