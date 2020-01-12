В Кремле считаются с Виктором Медведчуком, по сути приравнивая его значимость к президентам

О том, кто на самом деле является влиятельным украинцем, рассказал на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Александр Фомин. Он проанализировал позиции украинских олигархов из списка Forbes в рейтинге «100 самых влиятельных людей Украины».

Так, эксперта удивило, что на втором месте рейтинга оказался Игорь Коломойский. Фомин отметил, что это скорее результат его рекламной компании, где олигарх выставляет себя «главным решальщиком» при Зеленском, чем его реального влияния на ситуацию в стране.

Фомин пишет, что у Коломойского провал на российском направлении, потому что никто из политической элиты РФ не желает с ним договариваться.

«Попытки Коломойского наладить контакты с РФ закончились тем, что его публично отправили "куда Макар телят не гонял". Российский политолог Алексей Чеснаков, отвечающий за аналитику и политические проекты АП РФ, открытым текстом написал в Telegram, что никто из российской элиты никогда не будет ни о чем разговаривать с Коломойским», - напоминает журналист.

Эксперт напомнил слова Чеснокова о том, что для российской элиты единственным человеком, достойным доверия, остается Виктор Медведчук. При этом Фомин уверен, что Чеснаков просто озвучил мнение президента РФ Владимира Путина.

«Чеснаков особо подчеркнул, что для первых лиц РФ есть только один человек, достойный доверия – это Виктор Медведчук. Все, кто работает в политике, сразу поняли, что Чеснаков в данном случае просто транслировал мнение первого лица – Владимира Путина», - пояснил журналист.

В качестве примера Фомин привел тот факт, что именно Медведчука пригласили принять участие в саммите глав СНГ в Санкт-Петербурге. По мнению журналиста, тем самым в России показали, что считают его равным президентам.

«А недавний неформальный саммит глав государств и правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге, где вместе с Путиным, Назарбаевым, Лукашенко и другими участвовал Медведчук, показал, что Кремль сегодня считает его равным президентам», - делает вывод политический обозреватель Александр Фомин.