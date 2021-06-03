Высший антикоррупционный суд Украины в 4-й раз подтвердил законность и обоснованность действия прокурора САП Виталия Пономаренко, который будучи руководителем группы прокуроров трижды закрывал дело «Роттердам+».

Соответствующее решение судья Оксана Олейник приняла 3 июня.

«Заявление старшего детектива НАБУ Романюка об отводе прокурора САП Пономаренко от участия в уголовном производстве (Роттердам+» - прим) оставить без удовлетворения», - говорится в резолютивной части решения, обнародованной бывшим главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком.

Решение судьи Олейник обжалованию не подлежит.

Раннее детективы НАБУ при поддержке Никопольского завода ферросплавов и Запорожского ферросплавного завода трижды пытались заменить прокурора Пономаренко, однако все три раза разные судьи ВАКС отказывали детективов, подтверждая законность и обоснованность действий прокурора.

Напомним, в начале мая 2021 года Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил руководителя группы прокуроров Виталия Пономаренко на нового прокурора для повторного объективного изучения материалов дела.

20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.