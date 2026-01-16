Політолог Руслан Бортник пояснив, чому міністр оборони Британії заявив про крадіжку путіна, і оцінив, чи це не є на тлі Венесуели формуванням тренду на викраденні світових лідерів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ми є свідками вже публічної фіксації відмови від одного з ключових правил взаємодії між світовими елітами – особистої безпеки, особистої недоторканності, імунітету від таких дій», – стверджує Руслан Бортник.

Так, констатує він, так можна робити з Мадуро, з Каддафі, з Хусейном, адже вони не входили до клубу глобальної еліти, вони не представляли ядерні держави і не мали політичної історії взаємин з іншими. Але щодо путіна, констатує експерт, то це розширення вікна Овертона, якби у західних спецслужб була можливість, то вони спробували б скористатися нею.

«Окрім того, ось така риторика – це подальша делегітимізація путіна, порівняння його з терористами, зі слабкими лідерами, з нелегітимними лідерами. І це спроба обмежити зовнішньополітичну мобільність москви. Тобто ти там особливо нікуди не їдь, у тебе запланована, наприклад, поїздка до Угорщини в лютому цього року, не їдь, бо, якщо ми матимемо реальні можливості дотягнутися, то, можливо, не пропустимо свого шансу. Ось така технологія тиску на москву, на путіна», – пояснює Руслан Бортник.

Також, зазначає він, заява міністра оборони Британії про бажання викрасти путіна – це не переговорна риторика, це максимально загострює відносини, це сигнал, що домовленостей із москвою не буде. Наприклад, експерт наводить риторику Трампа щодо путіна про те, що він вбиває багато людей, що він слабкий, але навіть за Байдена ніхто в Білому домі не погрожував особисто безпеці путіна.

