Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що Трамп і його адміністрація щодо Гренландії говорять мовою путіна, тільки у них не «Київ за 3 дні», а «оборона з двох собачих упряжок», повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, Трамп так само танцює навколо Гренландії, і Україна у якомусь сенсі – теж Гренландія. Не через те, пояснює він, що у нас багато корисних копалин, у цьому сенсі Україна – не Ельдорадо, та й добувати дорого і важко, як і в Гренландії, а тому, що нас замело снігом, але й політичний сенс також є.

«Якщо США не заберуть собі Гренландію, сказав Трамп, це зробить росія. Ось мені важко чомусь повірити в цю тезу. Як росія може захопити Гренландію? Чим? Якими засобами? Як він собі це уявляє взагалі? Він знає, де росія і де Гренландія? російські військові літаки, мабуть, полетять над Канадою до Гренландії, а там їм розстелять доріжку, щоб вони сіли. Як росія може захопити Гренландію? Настільки вже фантазувати… Це треба жити у світі якихось нереальних, мені здається, фантазій», – пояснює Михайло Шейтельман.

За його словами, якщо вже так порушувати питання, то можна сказати Трампу, що, якщо США не заберуть собі Україну, то це зробить росія, тому треба вводити американські війська. А далі, розповідає експерт, Трамп заявив, що датчани просто 500 років тому висадилися на Гренландії, але земля їм не належить, його спецпредставник взагалі сказав, що США захищали Гренландію під час Другої світової, а Данія її окупувала в обхід ООН, тому гренландці мають ставитись до США з гостинністю. Тобто, пояснює він, це ті ж Рюриковичі, тільки у профіль, зараз ще розповідатимуть, що це все помилка Хрущова, на Гренландії жили давні американці і таке інше, тобто це чистий путінізм.

«Оборона Гренландії складається із двох собачих упряжок, заявив Трамп. Це ж Київ за 3 дні. Ну, знаєте, шановний Трампе, ці собаки кусаються. Ви тільки гавкаєте, а вони будуть кусатися. Мені здається, що данська армія з принципу перетвориться на фінських єгерів, піде в гори і відстрілюватиме американців собі на обід, якщо вони зайдуть. Американці там загубляться, вони звикли воювати з комфортом, а у Гренландії суворі північні умови, як у Данії. І хто сказав, що американці цього впораються? росіяни не впоралися з Україною, СРСР не впорався із Фінляндією. Щось мені здається, що це буде найганебніша війна в історії США», – підсумовує Михайло Шейтельман.

