Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що під час візиту Зеленського до Сирії йшлося, очевидно, насамперед про голод і постачання зерна, але також про безпеку, з чим Україна може допомогти.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Можна багато говорити про геополітику, про дрони, але, я так думаю, що головне – це їжа, тобто зерно. Тому що в Сирії зараз найголовніше – це голод. Запобігти голоду – це найголовніше. У Сирії проблеми, звичайно, завжди були. росія азотні добрива їм возила, зокрема й продукти харчування. Україна може зерно возити, може все, що пов'язане із їжею, із забезпеченням. І адже ціна на зерно після цього всього глобального восени, я так думаю, зросте вдвічі чи втричі. Реально зросте», – пояснює Олег Старіков.

А щодо військово-технічного співробітництва, стверджує експерт, то йдеться, звичайно, про вдосконалення сирійської армії, про дрони, які стають основними ударними засобами, про продаж виробів, про навчання тощо, адже це перспективно.

«Загалом у зв'язку з тим, що зараз відбувається у світі, особливо з урахуванням політики президента Зеленського, його візитів до Затоки, треба ухвалювати закон про приватні військові компанії. Знову ж таки, російсько-українська війна не буде, як депутати кажуть, ще 100 років. Війна завершиться. Завершиться. А ось куди подіти мільйон людей в армії?», – міркує Олег Старіков.

Як він пояснює, є 4 види військовослужбовців в армії, і один із них – це люди, які прийшли саме заробити, і вони воюють нарівні з добровольцями, кадровими офіцерами та тими, хто прийшли легально вбивати. Тих, які прийшли заробити, стверджує експерт, можна організувати у приватні військові кампанії, вони можуть на Близькому Сході виконувати завдання держави та заробляти для себе, у такому разі їх і простіше буде повернути, якщо хтось потрапить там у полон.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що Трампу варто було зайнятися не лише Іраном, а водночас і росією.

Також Politeka писала про те, що Левін розповів, як давно готувалася війна проти Ірану.