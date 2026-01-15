Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 января в Харькове указывает на стабильно холодный период с минимальными осадками, что позволяет запланировать будничные дела.

Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 января в Харькове указывает на морозы и умеренные ветры, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

В течение недели с 16 по 22 января харьковчан ожидает устойчивое похолодание с температурами от -6 до -15 °C, сообщают синоптики. Прогноз учитывает как атмосферные тенденции, так и потенциальное влияние холодного воздуха на здоровье и повседневную жизнь жителей города.

В субботу, 16 числа, температура опустится до -11 °C. Ветер северо-восточный, порывы до 9 м/с, что может усилить чувство мороза. Осадков не ожидается, потому день будет ясным, но прохладным.

Воскресенье, 17, принесет незначительное потепление до -9 °C. Порывы до 10 м/с будут оставаться ощутимыми, особенно на открытых просторах. Отсутствие осадков делает условия благоприятными для передвижения по городу, однако следует соблюдать осторожность на скользких участках дорог и тротуаров.

В понедельник, 19 числа, температурные показатели снизятся до -12 °C. Во вторник столбик термометра покажет около -11 °C, ветер сменит направление на северо-западный с силой 4 м/с, осадков не предусмотрено.

Среда, 21-го, станет самым холодным днем ​​недели - до -15 °C. Порывы юго-запада будут достигать 6 м/с, что может создавать дополнительный эффект ветра на открытых территориях. В четверг, 22 числа, температурные показатели поднимутся до -8 °C, осадки почти отсутствуют.

Пятница, 22 января, ожидается с отрицательной температурой -10 °C. Небольшие осадки в жидком эквиваленте — до 0,2 мм — не повлияют на дорожное покрытие, однако синоптики советуют носить теплую одежду и избегать длительного пребывания на улице в самые холодные часы.

Таким образом, прогноз погоды на неделю с 16 по 22 января в Харькове указывает на стабильно холодный период с минимальными осадками, что позволяет запланировать будничные дела с учетом низких температур и ветрового фактора. Жителям советуют постоянно мониторить обновление прогноза во избежание непредвиденных сложностей в транспорте и быту.

