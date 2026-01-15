Прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 січня в Харкові вказує на стабільно холодний період з мінімальними опадами, що дозволяє запланувати буденні справи.

Прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 січня в Харкові вказує на морози та помірні вітри, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

Протягом тижня з 16 по 22 січня харків’ян очікує стійке похолодання з температурами, що коливатимуться від −6 до −15 °C, повідомляють синоптики. Прогноз враховує як атмосферні тенденції, так і потенційний вплив холодного повітря на здоров’я та щоденне життя мешканців міста.

У суботу, 16 числа, температура опуститься до −11 °C. Вітер північно-східний, пориви до 9 м/с, що може посилити відчуття морозу. Опадів не очікується, тому день буде ясним, але холодним.

Неділя, 17-го, принесе незначне потепління до −9 °C. Пориви до 10 м/с залишатимуться відчутними, особливо на відкритих просторах. Відсутність опадів робить умови сприятливими для пересування містом, проте слід бути обережними на слизьких ділянках доріг та тротуарів.

У понеділок, 19 числа, температурні показники знизяться до −12 °C. У вівторок стовпчик термометра покаже близько −11 °C, вітер змінить напрямок на північно-західний із силою 4 м/с, опадів не передбачено.

Середа, 21-го, стане найхолоднішим днем тижня — до −15 °C. Пориви південного заходу сягатимуть 6 м/с, що може створювати додатковий ефект вітру на відкритих територіях. У четвер, 22 числа, температурні показники піднімуться до −8 °C, опади майже відсутні.

П’ятниця, 22 січня, очікується з мінусовою температурою −10 °C. Невеликі опади в рідкому еквіваленті — до 0,2 мм — не суттєво вплинуть на дорожнє покриття, однак синоптики радять носити теплий одяг і уникати тривалого перебування на вулиці у найхолодніші години.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 січня в Харкові вказує на стабільно холодний період з мінімальними опадами, що дозволяє запланувати буденні справи, враховуючи низькі температури та вітровий фактор. Мешканцям радять постійно моніторити оновлення прогнозу, щоб уникнути непередбачених складнощів у транспорті та побуті.

