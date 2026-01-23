Чтобы получить доплаты для пенсионеров в Одесской области, украинец должен одновременно отвечать многим критериям.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области могут получить украинцы пожилого возраста, отвечающие определенным условиям, сообщает Politeka.net.

О том, кому и какую сумму доплачивают по уходу в 2026 году, отмечается в законе "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Доплата по уходу для пенсионеров в Одесской области регулируется Законом Украины №1727-IV и не предоставляется автоматически всем получателям пенсии. Право на ежемесячную надбавку имеют только пенсионеры, которые отвечают четко определенным законом требованиям. Возраст сам по себе не является достаточным основанием для его начисления.

Чтобы получить ее, украинец должен одновременно отвечать всем следующим критериям:

возраст 80 лет и старше;

получение пенсии по возрасту;

проживание самостоятельно, без других;

наличие медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии (ЛКК);

потребность в постоянном постороннем попечении за состоянием здоровья.

Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, пенсионер не сможет получить прибавку.

Для оформления помощи необходимо обратиться лично в Пенсионный фонд и подать заявление вместе с пакетом документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

медицинское заключение о необходимости постоянного попечения;

справку из ПФУ, подтверждающую отсутствие других выплат по уходу.

После проверки поданных документов, ПФУ принимает решение о назначении доплаты.

Размер надбавки составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году прожиточный минимум составлял 2361 грн, поэтому ежемесячная доплата равнялась 944,40 грн.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум повысили до 2595 грн. Соответственно, доплата по уходу для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет увеличилась до 1 038 гривен в месяц.

