Доплати для пенсіонерів в Одеській області можуть отримати українці літнього віку, що відповідають певним умовам, повідомляє Politeka.net.
Про те, кому та яку суму доплачують на догляд у 2026 році, зазначається у законі "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".
Доплата на догляд для пенсіонерів в Одеській області регулюється Законом України №1727-IV і не надається автоматично всім одержувачам пенсії. Право на щомісячну надбавку мають лише ті пенсіонери, які відповідають чітко визначеним законом вимогам. Вік сам по собі не є достатньою підставою для її нарахування.
Щоб отримати її, пенсіонер повинен одночасно відповідати всім наступним критеріям:
- вік 80 років і старше;
- отримання пенсії за віком;
- проживання самостійно, без інших осіб;
- наявність медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);
- потреба у постійному сторонньому догляді за станом здоров’я.
Якщо хоча б одна з цих умов не виконана, пенсіонер не зможе отримати надбавку.
Для оформлення допомоги необхідно звернутися особисто до Пенсійного фонду та подати заяву разом із пакетом документів:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- медичний висновок про потребу у постійному догляді;
- довідку з Пенсійного фонду, що підтверджує відсутність інших виплат на догляд.
Після перевірки поданих документів Пенсійний фонд ухвалює рішення про призначення доплати.
Розмір надбавки становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році прожитковий мінімум складав 2 361 грн, тому щомісячна доплата дорівнювала 944,40 грн.
З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум підвищили до 2 595 грн. Відповідно, доплата на догляд для одиноких пенсіонерів віком від 80 років збільшилась до 1 038 гривень на місяць.
