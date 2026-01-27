Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе для уязвимых категорий становятся настоящим спасательным кругом в сложные времена.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе доступны для определенных категорий граждан благодаря работе благотворительного центра «Гостиная Хата» и проекта «Еда Жизни», сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Facebook-странице организации, бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе предоставляют ежедневно в 12:30 в виде горячих обедов и теплых напитков по адресу Водопроводная 13.

Центр рассчитан на переселенцев, вновь прибывших и всех нуждающихся в поддержке. Организаторы призывают распространять информацию среди тех, кому помощь может быть полезна. Выдача питания производится с соблюдением всех норм безопасности и санитарных требований.

Кроме горячей еды, бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе предоставляются в форме продовольственных наборов, которые издаются по новым правилам с 10 февраля 2025 года.

В центре ежедневно раздают до 50 наборов, а приоритет отдают вновь прибывшим переселенцам в первые три месяца после регистрации справки внутренне перемещенного лица.

Другие категории лиц, которые могут получить продовольственные наборы раз в два месяца: матери-одиночки, семьи с беременными женщинами, одиноких пенсионеров в возрасте от 70 лет, семьи из двух пенсионеров, людей с инвалидностью 1 и 2 группы, а также многодетные семьи.

Для переселенцев из Херсона наборы доступны раз в два месяца в центре «Гостиная Хата» или в Центре херсонской общины «Свободные Вместе».

Важно отметить, что получение помощи в одном из центров не позволяет повторно получить его в другом раньше, чем через два месяца. Гражданам советуют учитывать это.

