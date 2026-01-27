Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі для вразливих категорій стають справжнім рятувальним колом у складні часи.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі доступні для певних категорій громадян завдяки роботі благодійного центру «Гостинна Хата» та проєкту «Їжа Життя», повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці організації, безкоштовні продукти для ВПО в Одесі надають щодня о 12:30 у вигляді гарячих обідів та теплих напоїв за адресою Водопровідна 13.

Центр розрахований на переселенців, новоприбулих та всіх, хто потребує підтримки. Організатори закликають поширювати інформацію серед тих, кому допомога може бути корисною. Видача харчування відбувається з дотриманням усіх норм безпеки та санітарних вимог.

Крім гарячої їжі, безкоштовні продукти для ВПО в Одесі надаються у формі продовольчих наборів, які видаються за новими правилами з 10 лютого 2025 року.

У центрі щодня роздають до 50 наборів, а пріоритет віддають новоприбулим переселенцям протягом перших трьох місяців після реєстрації довідки внутрішньо переміщеної особи.

Інші категорії осіб, які можуть отримати продовольчі набори один раз на два місяці: матері-одиначки, родини з вагітними жінками, самотніх пенсіонерів віком від 70 років, родини з двох пенсіонерів, людей з інвалідністю 1 та 2 групи, а також багатодітні сім’ї.

Для переселенців з Херсону набори доступні один раз на два місяці у центрі «Гостинна Хата» або у Центрі херсонської громади «Вільні Разом».

Важливо зазначити, що отримання допомоги в одному з центрів не дає можливості повторно отримати її в іншому раніше, ніж через два місяці. Громадянам радять враховувати це.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: де в січні будуть нові розцінки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області: хто отримає зимову підтримку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: чого не вистачає на ринку.