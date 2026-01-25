Украинцам следует учесть дополнительные графики отключения света на неделю с 26 января по 1 февраля в Запорожье.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 26 января по 1 февраля вводятся ограничения по десяткам улиц, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставляют в «Запоріжжяобленерго».

В связи с плановыми работами часть жителей временно останется без электроснабжения. Графики отключения света в Запорожье на неделю с 26 января по 1 февраля будут действовать по десяткам адресов.

26.01.2026 с 9:30 до 15:30 часа обесточат часть улицы города из-за плановых работ:

Алмазна: 64, 66, 70, 85-91

Анатолия Соловяненка (Адмірала Ушакова): 77-93, 88-98

Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 101, 89-99, 103-121, 112-118, 122-144

Зразкова: 36-48

Орильська (Камська): 6, 8

Передова: 19-35, 20-36

Початкова: 19, 32, 33

Финансова: 23-35, 14-26

Човнова: 10-24

Чудова: 46-64, 39-57

27.01.2026 с 10:00 до 16:00 часов не будет электричества по следующим адресам:

Архитектурна: 70, 72

Виктора Духовченко (Цюрупы): 42-64, 67-89

Евгена Адамцевыча (Тыммрязева): 196-224, 243-275

Игора Сикорського: 218-232

Курортна: 48, 50-96, 98, 57-61, 63, 65-103

Мальовныча: 47-91, 52-106

28.01.2026 с 10:00 до 16:00 часа электричество ограничат по следующим адресам:

Академика Ивченка (Вийськова): 1-11, 2, 4

Анашкина: 117-143, 122-146, 145-151, 148-162, 155-159, 153, 161-171

Арктычна: 1-17, 19, 2-18, 20-36, 21-37, 38-58, 39-57

Бузкова: 1-13, 2-20

Виктора Духовченко (Цюрупи): 1-23, 2-20

Героив 110-и брыгады (Докучаева): 1-11, 2-14

Героив 55 Брыгады (Уральська): 54-74

Дызельна: 1-21, 23-47, 34, 49, 6-32, 38-86, 88, 51-111

Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 226-236, 240а, 242-248, 250, 309-335, 337, 339-359, 238, 24

Звильнена: 3, 5, 7, 4-38, 40-58, 45-59, 9-43

Зеленодольська: 1, 9а(9с???), 3-7, 9, 2-14

Игора Сикорського: 274, 276, 278-308, 312-320

Курортна: 1-51, 2-20, 22, 24-44

Мальовныча: 1-5, 7, 2-6, 8

Мицна: 1-27, 2-18, 20

Офицерська: 15в, 24-30, 32, 29, 31, 34-48, 39-43, 5, 6, 33-37

Полтавська: 1-23, 2-22, 24-52, 25-47, 49а, 49б, 54-78

Руставели: 1-29, 2, 4-20, 20а, 22-54, 31-53, 53а, 56

Сичовых стрильцив (Арсенальна): 1-23, 25, 22, 24, 4-20, 20а, 50

Чаривна: 11, 13-23, 33, 4-14

Шевченка: 241а, 243, 243а, 243б, 243в, 245-265, 264, 266-296, 267, 269-275, 277, 298, 3, 300, 300а

пр. Моторобудивныкив: 47-53, 55, 55а, 57, 59, 61-79, 83-107, 95, 31, 35-45

пров. Курыльськый: 2-8

пров. Ромашковый (Беринга): 1-13, 2-6

Горожан просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть графики отключения света.

