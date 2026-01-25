Українцям варто врахувати додаткові графіки відключення світла на тиждень з 26 січня по 1 лютого в Запоріжжі.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 26 січня по 1 лютого вводяться обмеження за десятками вулиць, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надають в «Запоріжжяобленерго».

У зв’язку з плановими роботами частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 26 січня по 1 лютого діютимуть за десятками адрес.

26.01.2026 з 9:30 до 15:30 години знеструмлять частину вулицю міста через планові роботи:

Алмазна: 64, 66, 70, 85-91

Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова): 77-93, 88-98

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 101, 89-99, 103-121, 112-118, 122-144

Зразкова: 36-48

Орільська (Камська): 6, 8

Передова: 19-35, 20-36

Початкова: 19, 32, 33

Фінансова: 23-35, 14-26

Човнова: 10-24

Чудова: 46-64, 39-57

27.01.2026 з 10:00 до 16:00 години не буде електрики за такими адресами:

Архітектурна: 70, 72

Віктора Духовченко (Цюрупи): 42-64, 67-89

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 196-224, 243-275

Ігора Сікорського: 218-232

Курортна: 48, 50-96, 98, 57-61, 63, 65-103

Мальовнича: 47-91, 52-106

28.01.2026 з 10:00 до 16:00 години електрику обмежать за наступними адресами:

Академіка Івченка (Військова): 1-11, 2, 4

Анашкіна: 117-143, 122-146, 145-151, 148-162, 155-159, 153, 161-171

Арктична: 1-17, 19, 2-18, 20-36, 21-37, 38-58, 39-57

Бузкова: 1-13, 2-20

Віктора Духовченко (Цюрупи): 1-23, 2-20

Героїв 110-ї бригади (Докучаєва): 1-11, 2-14

Героїв 55 Бригади (Уральська): 54-74

Дизельна: 1-21, 23-47, 34, 49, 6-32, 38-86, 88, 51-111

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 226-236, 240а, 242-248, 250, 309-335, 337, 339-359, 238, 24

Звільнена: 3, 5, 7, 4-38, 40-58, 45-59, 9-43

Зеленодольська: 1, 9а(9с???), 3-7, 9, 2-14

Ігора Сікорського: 274, 276, 278-308, 312-320

Курортна: 1-51, 2-20, 22, 24-44

Мальовнича: 1-5, 7, 2-6, 8

Міцна: 1-27, 2-18, 20

Офіцерська: 15в, 24-30, 32, 29, 31, 34-48, 39-43, 5, 6, 33-37

Полтавська: 1-23, 2-22, 24-52, 25-47, 49а, 49б, 54-78

Руставелі: 1-29, 2, 4-20, 20а, 22-54, 31-53, 53а, 56

Січових стрільців (Арсенальна): 1-23, 25, 22, 24, 4-20, 20а, 50

Чарівна: 11, 13-23, 33, 4-14

Шевченка: 241а, 243, 243а, 243б, 243в, 245-265, 264, 266-296, 267, 269-275, 277, 298, 3, 300, 300а

пр. Моторобудівників: 47-53, 55, 55а, 57, 59, 61-79, 83-107, 95, 31, 35-45

пров. Курильський: 2-8

пров. Ромашковий (Берінга): 1-13, 2-6

Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати графіки відключення світла.

