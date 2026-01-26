В целях повышения надежности электроснабжения будут проводить плановые работы, в результате чего вводят графики отключения света в Одесской области на 27 января.

«ДТЕК Одеські електромережі» вводят дополнительные и длительные графики отключения света в Одесской области на 27 января, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Одеські електромережі».

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут производиться плановые ремонты. Из-за профилактических работ в пределах Окнянского поселкового территориального общества вводятся графики отключения электричества на 27 января. В связи с выполнением работ будет отключение света в поселке Окны с 8 до 19 часов на улицах:

1-а Хутирська, Берегова, Бондаренка, Выноградна, Мыхайла Грушевського, Олександра Довженка, Друга Хутирська, Европейська, Зоряна, Князя Володымыра, Козацькои Славы, Космонавтив, Курортна, Незалежности, Пылыпа Орлыка, Перемогы, Соборна, Ивана Франка, Мыколы Хвыльового, Херсонська, Шкильна, Ягорлыцька, Ярослава Мудрого, пер. Новый.

Куяльницкая сельская объединенная территориальная община также предупредила об ограничениях, которые будут действовать с 8 до 19 часов. Они охватят следующие населенные пункты:

в селе Гонората;

в селе Мардаривка, ул. Новоселив.

27 января в пределах Великобуялицкой территориальной громады будут действовать графики. Обесточение произойдет с 8 до 17 часов в селе Велыкый Буялык по адресам:

Болгарська — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34;

Успенська — 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 33;

Христо Ботева — 7, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 42, 46;

Перша.

ДТЭК «Одеські електромережі» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе: как получить важную поддержку.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области: кто ее получит.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одесской области: какие цены действуют.