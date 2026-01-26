З метою підвищення надійності електропостачання будуть проводити планові роботи, через що вводять графіки відключення світла в Одеській області на 27 січня.

«ДТЕК Одеські електромережі» вводять додаткові та довготривалі графіки відключення світла в Одеській області на 27 січня, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Одеські електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах проводитимуть планові ремонти. Через профілактичні роботи у межах Окнянської селищної територіальної громади вводяться графіки вимкнення електрики на 27 січня. У зв’язку з виконанням робіт буде відключення світла у селищі Окни з 8 до 19 години на вулицях:

1-а Хутірська, Берегова, Бондаренка, Виноградна, Михайла Грушевського, Олександра Довженка, Друга Хутірська, Європейська, Зоряна, Князя Володимира, Козацької Слави, Космонавтів, Курортна, Незалежності, Пилипа Орлика, Перемоги, Соборна, Івана Франка, Миколи Хвильового, Херсонська, Шкільна, Ягорлицька, Ярослава Мудрого, пров. Новий.

Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада також попередила про обмеження, що будуть діяти з 8 до 19 години. Вони охоплять такі населені пункти:

в селі Гонората;

в селі Мардарівка, вул. Новоселів.

27 січня в межах Великобуялицька територіальна громада будуть діяти графіки. Знеструмлення стануться з 8 до 17 години в селі Великий Буялик за адресами:

Болгарська — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34;

Успенська — 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 33;

Христо Ботева — 7, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 42, 46;

Перша.

ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

