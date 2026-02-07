Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области время от времени предоставляют государственные учреждения и гуманитарные инициативы.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области остаются важной формой поддержки для людей, вынужденных покинуть свои дома или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

В регионе действуют несколько государственных площадок, где переселенцы могут рассчитывать не только на питание, но и на базовые бытовые условия, гуманитарную помощь и временное убежище.

При этом ответственные службы подчеркивают, что предоставление такой помощи не имеет постоянного графика, поэтому гражданам советуют регулярно проверять официальные источники благотворительных фондов и организаций.

Одним из учреждений, работающих с ВПЛ в Кировоградской области, является областной социальный центр матери и ребенка. Людям создают условия для приготовления пищи, дают возможность воспользоваться горячим душем и переночевать в безопасной среде.

Для семей с детьми предусмотрено детское питание, средства гигиены и постельное белье, а сами бесплатные продукты передают благотворители.

Также гуманитарную и социальную поддержку оказывает Центральноукраинское государственное здание художественного и технического творчества Helen Arutunian.

Еще одним местом, где граждане могут получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, является гуманитарный штаб, действующий на базе школы УПК №26 ДУЗ ДЮЦ "Зорецвит".

Здесь предлагают горячие обеды, детское питание, одежду и возможность взять с собой продовольствие. Об актуальных выдаче информацию публикуют на официальных страницах в соцсетях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график движения поездов в Кировоградской области: что изменилось для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: украинцам обещают поддержку, кто в списке получателей.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: куда обращаться за помощью.