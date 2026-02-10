В скором времени планируется внедрение новой денежной помощи для ВПЛ в Одесской области и других регионах Украины.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет выплачиваться еще одной категории украинцев, выплаты планируется назначать с февраля, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Козырь.

Новая денежная помощь для ВПЛ в Одесской области:

С февраля планируется возобновление выплат для детей внутриперемещенных лиц в размере 3 000 грн в месяц, сообщил народный депутат Украины Сергей Козырь. Эта помощь охватит более 400 тысяч детей по всей стране.

Необходимые средства, около 7 млрд грн, будут привлечены за счет перераспределения программ, ранее не использовавшихся или действовавших минимально. Выплаты получат все дети ВПЛ без исключений, независимо от уровня доходов семьи.

Выплаты на проживание

Эта помощь в Одесской области является частью государственной поддержки, оказываемой внутренне перемещенным лицам, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть свои дома. Она носит кризисный характер, является временной и направлена ​​на тех, кто больше нуждается в финансовой поддержке. Выплаты помогают обеспечить базовые потребности и улучшить условия проживания ВПЛ в безопасных регионах страны.

Она назначается на 6 месяцев на семейство. С этого времени правительство периодически продолжает действие программы.

Теперь действующая программа будет действовать до конца февраля 2026. Ее могут получать только наиболее уязвимые категории ВПЛ: люди с инвалидностью I – III группы, семьи с детьми до 18 лет (если дети учатся, то до 23 лет), семей, в составе которых только нетрудоспособные лица и т.д.

Помощь начисляют ежемесячно одному из членов семьи (уполномоченному лицу) в расчете на каждого члена семьи:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. грн;

для других лиц – 2 тыс. грн.

