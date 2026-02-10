Скоро планується впровадження нової грошової допомоги для ВПО в Одеській області та інших регіонах України.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області буде виплачуватися ще одній категорії українців, виплати планується призначати з лютого, пише Politeka.net.

Про це повідомив народний депутат України Сергій Козир.

Нова грошова допомога для ВПО в Одеській області:

З лютого планується відновлення виплат для дітей внутрішньо переміщених осіб у розмірі 3 000 грн на місяць, повідомив народний депутат України Сергій Козир. Ця допомога охопить понад 400 тисяч дітей по всій країні.

Необхідні кошти, близько 7 млрд грн, буде залучено за рахунок перерозподілу програм, які раніше не використовувалися або діяли мінімально. Виплати отримають усі діти ВПО без винятків, незалежно від рівня доходів родини.

Виплати на проживання

Ця допомога в Одеській області є частиною державної підтримки, що надається внутрішньо переміщеним особам, які через війну були змушені покинути свої домівки. Вона носить кризовий характер, є тимчасовою та спрямована на тих, хто найбільше потребує фінансової підтримки. Виплати допомагають забезпечити базові потреби та покращити умови проживання ВПО в безпечних регіонах країни.

Виплата призначається на 6 місяців на сім'ю. З того часу уряд періодично продовжує дію програми.

Наразі чинна програма деятиме до кінця лютого 2026. Виплати можуть отримувати лише нйбільш вразливі категорії ВПО: люди з інвалідністю І – ІІІ групи, сім'ї з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років ), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.

Допомогу нараховують щомісячно одному з членів сім'ї (уповноваженій особі) з розрахунку на кожного члена родини:

для осіб з інвалідністю та дітей ‒ 3 тис. грн;

для інших осіб ‒ 2 тис. грн.

