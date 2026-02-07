Дефицит продуктов в Кировоградской области в таких условиях не ожидается.

Дефицит продуктов в Кировоградской области не прогнозируется, несмотря на риски для аграрного сектора и рост стоимости отдельных товаров, сообщает Politeka.

Эксперты отмечают, что внутренний рынок подсолнечного масла остается обеспеченным даже в условиях военных вызовов.

Аналитики оценивают потребление этой продукции в пределах 5,6–8% общего объема изготовления. Такой показатель позволяет удерживать баланс между производством и спросом, поэтому перебои с наличием на полках маловероятны. Об этом сообщает издание «Главком».

В то же время, ценовая динамика остается нестабильной. Специалист рынка масличных культур агентства «АПК-Информ» Светлана Киричок обращает внимание, что в ближайшее время возможно удорожание из-за активизации экспорта и формирования новых партий для внешних поставок вместо потерянных в портах.

Государственное регулирование, введенное в конце 2021 года, обязывает бизнес заблаговременно информировать об изменении розничной стоимости. Кроме того, торговая надбавка ограничена 10% от цены производителя или таможенной оценки, что сдерживает резкие скачки.

Также стоит заметить, что на экспортном направлении фиксируют рост котировок: за первую неделю 2026 стоимость подсолнечного масла в портах поднялась на 22 доллара за тонну. Аналитики отмечают, что дефицит продуктов в Кировоградской области в таких условиях не ожидается, однако покупателям советуют внимательно следить за изменениями в супермаркетах.

Эксперты также советуют потребителям сравнивать цены в разных торговых сетях и по возможности планировать покупки вперед.

