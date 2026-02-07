Дефіцит продуктів у Кіровоградській області за таких умов не очікується.

Експерти зазначають, що внутрішній ринок соняшникової олії залишається забезпеченим навіть за умов воєнних викликів.

Аналітики оцінюють споживання цієї продукції в межах 5,6–8% від загального обсягу виготовлення. Такий показник дозволяє втримувати баланс між виробництвом і попитом, тому перебої з наявністю на полицях малоймовірні. Про це повідомляє видання «Главком».

Водночас цінова динаміка залишається нестабільною. Фахівчиня ринку олійних культур агентства «АПК-Інформ» Світлана Киричок звертає увагу, що найближчим часом можливе подорожчання через активізацію експорту та формування нових партій для зовнішніх поставок замість втрачених у портах.

Державне регулювання, запроваджене наприкінці 2021 року, зобов’язує бізнес завчасно інформувати про зміну роздрібної вартості. Крім того, торговельна надбавка обмежена 10% від ціни виробника або митної оцінки, що стримує різкі стрибки.

Також варто зауважити, що на експортному напрямку фіксують зростання котирувань: за перший тиждень 2026 року вартість соняшникової олії в портах піднялася на 22 долари за тонну. Аналітики наголошують, що дефіцит продуктів у Кіровоградській області за таких умов не очікується, однак покупцям радять уважно стежити за змінами у супермаркетах.

Експерти також радять споживачам порівнювати ціни в різних торговельних мережах і за можливості планувати покупки наперед.

