Ознакомьтесь с графиками отключения света в Кировоградской области, которые будут введены на 10 февраля.

Графики отключения света в Кировоградской области на 10 февраля вводятся по части региона, ведь энергетики будут проводить профилактические работы, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Украинцев предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области, которые будут введены на 10 февраля.

Из-за расчистки трассы и плановых работ электричество будут выключать с 10 до 16 часов в населенном пункте Краснопилля. Обесточат часть домов по адресам:

Героив пров., Лисова, Партызанив Украины, Польова, Степова, Тыха, Чыгырынська, Велыка, Ныжча, Нова.

Из-за планового ремонта ограничения вводятся с 11 до 17 часов в селе Хайнивка. Ограничения будут продолжаться у некоторых домов на улицах:

Вышневый пров., Лисова, Садова.

С 9 до 17 часов будут выключать свет в населенном пункте Пидгийцы в ряде домов на улицах:

Дачна, Лелекивська, Козака Мамая, Ричный пров., Садова, Авиацийна, Б.Хмельныцького, Весела, Ветеранська, Зарична, Кыивська, Лыварна, Молодижна, Монтажна, Офицерська, Шахтарська.

С 9 до 17 часов будут продолжаться дополнительные ограничения в селе Грузьке из-за планового ремонта. Ограничения относятся к некоторым домам, расположенным по адресам:

Поштова, Фермерська, Молодижна, Молодижный пров., Дачный пров., Свитанкова, Травнева, Мыру, Правды, Степова, Козацька, Центральна.

Актуальный график отключений электроэнергии можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго». Жителей призывают заранее подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какой проблемы ждать.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком: как выросли цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: почему выплаты могут не поступить.