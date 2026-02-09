Ознайомтесь з графіками відключення світла у Кіровоградській області, що будуть введені на 10 лютого.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 10 лютого вводяться у частині регіону, адже енергетики будуть проводити профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Українців попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла у Кіровоградській області, що будуть введені на 10 лютого.

Через розчистку траси та планові роботи електрику вимикатимуть з 10 до 16 години в населеному пункті Краснопілля. Знеструмлять частину будинків за адресами:

Героїв пров., Лісова, Партизанів України, Польова, Степова, Тиха, Чигиринська, Велика, Нижча, Нова.

Через плановий ремонт обмеження вводяться з 11 до 17 години в селі Хайнівка. Обмеження триватимуть у деяких будинків на вулицях:

Вишневий пров., Лісова, Садова.

З 9 до 17 години будуть вимикати світло у населеному пункті Підгійці в низці будинків на вулицях:

Дачна, Лелеківська, Козака Мамая, Річний пров., Садова, Авіаційна, Б.Хмельницького, Весела, Ветеранська, Зарічна, Київська, Ливарна, Молодіжна, Монтажна, Офіцерська, Шахтарська.

З 9 до 17 години триватимуть додаткові обмеження в селі Грузьке через плановий ремонт. Обмеження стосуються деяких будинків, що розташовані за адресами:

Поштова, Фермерська, Молодіжна, Молодіжний пров., Дачний пров., Світанкова, Травнева, Миру, Правди, Степова, Козацька, Центральна.

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

