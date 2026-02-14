Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области расширяет охват внутри перемещенных лиц и поддерживает семьи.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области в скором времени получат еще одни категории граждан, сообщает Politeka.

Выплаты планируется начать с февраля этого года.

Народный депутат Украины Сергей Козырь уточнил , что программа предусматривает ежемесячную поддержку в размере 3 000 грн на ребенка. Она охватит более 400 тысяч детей по всей стране.

Для финансирования предусмотрено около 7 млрд. гривен, которые планируется привлечь путем перераспределения неиспользованных или минимально задействованных государственных программ. Помощь будет предоставляться всем детям ВПЛ без исключений, независимо от дохода семьи.

Эта инициатива является частью государственной поддержки внутренне перемещенных лиц, которые из-за войны покинули собственные дома. Она носит кризисный характер и носит временный статус. Выплаты помогают обеспечить основные потребности и улучшают условия проживания переселенцев в безопасных регионах.

Программа рассчитана на шесть месяцев для каждой семьи с возможностью продления правительством. Теперь действующая программа будет действовать до конца февраля 2026 года.

Получить выплаты могут наиболее уязвимые категории ВПЛ: люди с инвалидностью I–III групп, семьи с детьми до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится), а также семьи, где остались только нетрудоспособные лица. Помощь насчитывают ежемесячно одному из членов семьи — уполномоченному лицу. Для детей и лиц с инвалидностью сумма составляет 3000 грн, для других членов семьи - 2000 грн.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Одесской области расширяет охват внутренне перемещенных лиц и поддерживает семьи, которые из-за войны потеряли стабильный доход и оказались в новых жизненных условиях.

