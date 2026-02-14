Грошова допомога для ВПО в Одеській області розширює охоплення внутрішньо переміщених осіб і підтримує сім’ї.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області незабаром отримають ще одні категорії громадян, повідомляє Politeka.

Виплати планують розпочати з лютого цього року.

Народний депутат України Сергій Козир уточнив, що програма передбачає щомісячну підтримку у розмірі 3 000 грн на дитину. Вона охопить понад 400 тисяч дітей по всій країні.

Для фінансування передбачено близько 7 мільярдів гривень, які планується залучити шляхом перерозподілу невикористаних або мінімально задіяних державних програм. Допомога надаватиметься всім дітям ВПО без винятків, незалежно від доходу родини.

Ця ініціатива є частиною державної підтримки внутрішньо переміщених осіб, які через війну залишили власні домівки. Вона носить кризовий характер і має тимчасовий статус. Виплати допомагають забезпечити базові потреби та покращують умови проживання переселенців у безпечних регіонах.

Програма розрахована на шість місяців для кожної сім’ї, з можливістю продовження урядом. Наразі чинна програма діятиме до кінця лютого 2026 року.

Отримати виплати можуть найбільш вразливі категорії ВПО: люди з інвалідністю І–ІІІ груп, сім’ї з дітьми до 18 років (або до 23 років, якщо дитина навчається), а також родини, де залишилися лише непрацездатні особи. Допомогу нараховують щомісяця одному з членів сім’ї — уповноваженій особі. Для дітей та осіб з інвалідністю сума складає 3 000 грн, для інших членів родини — 2 000 грн.

Таким чином, грошова допомога для ВПО в Одеській області розширює охоплення внутрішньо переміщених осіб і підтримує сім’ї, які через війну втратили стабільний дохід та опинилися в нових життєвих умовах.

