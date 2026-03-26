Завершение отопительного сезона 2026 года в Харькове будет зависеть от погодных условий и решений городских властей, передает Politeka.net.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Подача тепла будет продолжаться до тех пор, пока температура улиц будет оставаться низкой, а окончательное решение будет принято с учетом всех факторов.

«Пока говорить об отключении преждевременно. Мы примем взвешенное решение и обязательно сообщим горожан заранее. Это не будет спонтанно», – отметил Терехов.

Он добавил, что основным ориентиром будет оставаться погода, а также городские власти выполнят все постановления Кабинета Министров, касающиеся завершения отопительного сезона.

Мэр подчеркнул, что нынешний сезон значительно сложнее предыдущих из-за частых атак на критическую инфраструктуру.

«Накануне сезона я предупреждал, что он будет очень тяжелым. И, к сожалению, мои прогнозы оправдались: почти еженедельно происходят баллистические удары, атаки беспилотников и шахедов, которые попадают в критические объекты города» , — добавил Терехов.

Городская администрация призывает харьковчан следить за официальными сообщениями и готовиться к изменениям графика подачи тепла.

Кроме того, о завершении отопительного сезона сообщалось и в Кировоградской области.

Вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что завершение отопительного периода не привязано к конкретной дате. По его словам, ключевым фактором являются фактические температурные показатели.