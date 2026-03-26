Завершення опалювального сезону 2026 в Харкові залежатиме від погодних умов та рішень міської влади, передає Politeka.net.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Подача тепла триватиме, доки температура вулиць залишатиметься низькою, а остаточне рішення буде прийнято з урахуванням усіх факторів.

«Наразі говорити про відключення передчасно. Ми приймемо зважене рішення та обов’язково повідомимо містян заздалегідь. Це не буде спонтанно», — зазначив Терехов.

Він додав, що основним орієнтиром залишатиметься погода, а також міська влада виконає всі постанови Кабінету Міністрів, які стосуються завершення опалювального сезону.

Мер наголосив, що нинішній сезон значно складніший за попередні через часті атаки на критичну інфраструктуру.

«Напередодні сезону я попереджав, що він буде надзвичайно важким. І, на жаль, мої прогнози справдилися: майже щотижня відбуваються балістичні удари, атаки безпілотників та “шахедів”, які влучають у критичні об’єкти міста», — додав Терехов.

Міська адміністрація закликає харків’ян стежити за офіційними повідомленнями та готуватися до змін у графіку подачі тепла. Завершення опалювального сезону 2026 в Харкові відбудеться з урахуванням безпеки населення та стабільного функціонування житлових будинків і об’єктів інфраструктури.

Крім того, про завершення опалювального сезону повідомляли й в Кіровоградській області.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що завершення опалювального періоду не прив’язане до конкретної дати. За його словами, ключовим фактором є фактичні температурні показники.

