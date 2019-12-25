34-летний российский певец Влад Топалов ошеломил домашним фото с 29-летней женой, украинской телеведущей Региной Тодоренко

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Топалов поделился свежим снимком, на котором его супруга спит, укрывшись одеялом, а он сидит рядом с ней со "звериным" выражением недовольства на лице. Топалов поднял руки вверх, как будто хочет ударить чем-то жену, а она положила на его ногу руку - мол, успокойся. Судя по подписи к забавному снимку, певец никак не может разбудить Регину, потому и злится. Он поинтересовался у поклонников, а как у них обстоят дела с желанием "прибить" мужа или жену.

"Хочется вам иногда убить свою жену? Признавайтесь!🤣 как справляетесь ? #буднитт", - написал Топалов.

Комментирующие тут же кинулись отвечать звезде и делиться своими примерами из жизни.

"Я думаю у мужа каждый день такая мысль в голове)))"

"Вы такие кайфовые)))😘"

"Мужа иногда хочется прибить или покусать"

"Мой в открытую об этом говорит🤣"

"Хочется "убить" мужа!!! Влад, нас больше, ну желающих мужа 😂😂😂. Се*с, поцелуй - лучше не придумаешь профилактики ❤️"

"Каак она же самая лучшая жена)) 😍. А вот мужа иногда хочу, и просто начинаю его щипать 😂"

"Нет жены, ты увёл😂"

"А за что, стесняюсь спросить? Уж не за то ли, что она на Бали, а ты в Москве?)"

"Вы классные💞. А бабушка мне говорила,если хочется прям убить мужа-просто встань и иди варить борщ😁😁😁😁."

Ранее мы сообщали, Регина Тодоренко похвасталась стройным загорелым телом, облачившись в купальник и сфотографировавшись на пляже в Бали.

Фанаты заценили снимок певицы, правда, некоторые отметили, что артистка "постарела".

"Красотка Регина", "Хорошо отдохнуть!", Хорошего Вам отпуска!) Вы классные", "Приятного отдыха ещё раз Регина", "Что то мне подсказывает, что ты кайфуешь, зависть что ли?", "Хочу туда - это рай", "Как-то ты резко постарела".

Напомним, горячая Тодоренко засветила лишнее в майке без белья

Также Politeka сообщала, что Тодоренко и Топалов впервые засветили лицо сына