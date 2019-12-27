Известная украинская певица Настя Каменских поделилась снимками, как выглядела до похудения

Настя тщательно следит за своей фигурой и старается быть в отличной форме. Она не скрывает, что ей помогает спорт и правильное питание. Каменских посещает несколько раз в неделю спортзал, а также каждое утро бегает. К такому режиму дня она приучила и своего мужа Потапа, известного украинского продюсера. Об этом пишет Politeka.

Но так было не всегда. До этого Настя весила намного больше. Звезда поделилась, что сбросила она около 20 килограммов.

Артистка показала фото, как выглядела до этого.

"Нам девочкам всегда найдется что улучшить в себе! Я как и многие время от времени занимаюсь самокопанием. Тут бы бедрышко поменьше, а здесь бы подкачать "персик", а может вообще цвет волос поменять. И эта женщина внутри нас никогда не угомонится. Нужно всегда идти вперед, работать над собой, мечтать и достигать, только все это нужно делать с кайфом по жизни", - делится своими секретами красоты Настя.

Если сравнить снимки, то можно понять, что изменения пошли на пользу артистке. Теперь на нее все равняются, кто-то занимается спортом, кто-то йогой. В любом случае, Каменских хорошо выглядит на свои 32 года.

На текущий момент она не стесняется своей фигуры и показывает ее поклонникам. Некоторые фото бывают очень откровенными.

Ранее мы сообщали, что Каменских в латексе потрясла упругостями на камеру.

В этот раз Настя для сцены выбрала колготы со звериным раскрасом, латексное боди, а также розовый пиджак. Образ получился очень жарким на фоне танцовщиц.

"Запали, так запилили. Спасибо Катя Осадчая, что пригласила презентовать свой хит Элефанте на "Вечере премьер"", - написала Каменских.

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