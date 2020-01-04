Знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в новом имидже

Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в белоснежном наряде с новой стрижкой - Каролина снова решила отстричь челку.

Новый имидж звезды заметно омолдил её, придав ей несколько наивного и детского вида.

«Как настроение? Как проходят ваши праздничные дни?», – написала Лорак под новым постом.

Вот что ответили пользователи:

«Красиво!!!», «Какая вы невероятная 😻Настроение отличное✨А у вас как?❤️», «Настроение уже отлично так как увидела вашу фотографию. Просто невероятно красивая😻😻😻А ваше как?♥️», «Боже какая фотка классная😍 откуда столько красоты? Аааааааа вы же в любвиии❤️😘 вам очень идёт любовь Каролиш😘💋😍», «нереальная 😍 настроение хорошее , как у вас ?❤», «где вас так разорвали, Ани ? )».

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак отменяет свое известное концертное шоу «Дива» и соло-концерты в разных городах РФ.

Многие сольные концерты артистки оказались под угрозой срыва, людям велят сдавать купленные на выступления билеты. Организаторы говорят о «технических причинах» проблем с отменой концертов, но в сети активно муссируют тему о плохом самочувствии Каролины. В россСМИ сразу же вспомнили предыдущую, и единственную в карьере певицы, отмену концерта – тогда Лорак имела серьезные проблемы с почками.

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