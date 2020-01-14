Российский актер Станислав Садальский жестко отреагировал на новости о том, что внука известного режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова хотят отмазать от истории с моделью Ксенией Пунтус

Садальский в грубой форме прокомментировал инцидент с актрисой на своей странице в социальных сетях, пишет Politeka.net. Он в саркастической манере назвал несколько возможных причин, из-за которых 21-летняя девушка оказалась окровавленной под окнами квартиры Бакова.

«Не верю, что в этом замешан внук Михалкова... Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку?... Ясное дело это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши», - заявил актер.

Отметим, что у жесткой реакции актера есть свое объяснение, ведь ситуация с внуком Михалкова и его девушкой всколыхнула весь российский шоу-бизнес. Трагедия произошла в московской квартире семейства Михалковых. Ксения Пунтус выпала из окна или была выкинута из него. Внук Михалкова в этот момент находился в квартире. Правда, на помощь девушке пришел не он, а дворник, который нашел модель под окнами московской высотки около четырех утра. Сам Андрей Баков уверяет, что спал и не видел, как его девушка выпала из окна.

На данный момент девушка находится в больнице, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У девушки многочисленные травмы, ее уже прооперировали. Показательно, что модель не помнит, что с ней случилось.

Отметим, что пользователи сети разделились на два лагеря. Одни защищают парня, другие считают, что он виновен.

«Ну да, модели сейчас все как на подбор - тургеневские барышни. Честные и чистые)) Не пьют, не курят, не нюхают, не колятся и эскортом не занимаются. Во всем виноваты мальчики!»

«А у нас всегда так. Дети мажоров невиновны, за кражу миллионов минималка. Для кого законы?»

Ранее раскрылись подробности трагедии с девушкой внука Михалкова: "страдала от...".

Как сообщала Politeka, перед трагедией девушка внука Никиты Михалкова оставила прощальное письмо: «Мы друг друга…».

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