З'явилися нові подробиці щодо інциденту, в якому сильно постраждала модель Ксенія Пунтус

Дівчину знайшли під вікнами квартири Андрія Бакова, онука Микити Михалкова. Виявилося, що в будинку, крім пари, був третій чоловік, а модель до страшної події боролася з важкою недугою, повідомляє телеграм-канал "МК: термінові новини".

До недавнього часу Ксенія Пунтус зустрічалася з якимось Назаром Дармиловым, однак розлучилася з ним перед новорічними святами. Дівчина вступила у відносини зі старшим сином актриси Анни Міхалковій, Андрієм Бакових.

того вечора в квартирі з Бакових і Пунтус нібито виявилася ще одна жінка – якась Марія.

З'ясувалося, модель бореться з анорексією. Пунтус приймає таблетки, які у поєднанні з алкоголем може викликати галюцинації. Можливо, саме так Ксенія Пунтус і опинилася в кущах, де її знайшов двірник.

Спочатку було дві версії про те, чому 21-річна успішна модель лежала з множинними травмами біля будинку, в якому в онука Микити Михалкова є квартира. За однією з них, молода жінка випала з вікна – самостійно або з чиєюсь допомогою, невідомо. З іншого – Ксенію викинули в кущі з автомобіля.

У близькому оточенні кажуть в один голос, що Пунтус веде виключно здоровий спосіб життя: не п'є, не курить, наркотики не вживає. 14 січня вона повинна була полетіти на зйомки до Парижа, квитки були на руках.

"Я знаю, що Ксенія відповідально підходила до роботи, ніколи не підводила людей. Вона компетентна людина, навіть на зустрічі ніколи не запізнювалася, тому не могла напередодні важливого заходу ось так нерозважливо пуститися у всі тяжкі", – заявив кастинг-директор Дмитро.

Нагадаємо, дівчина онука Микити Михалкова встигла зробити фото перед трагедією: "Ви що, звірі?".

Як повідомляла Politeka, перед трагедією дівчина онука Микити Михалкова залишила прощального листа: «Ми один одного…».

Також Politeka писала, що трагедія сталася в квартирі Микити Михалкова: закривавлену модель знайшли без одягу, нові деталі.