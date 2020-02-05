Кейт Миддлтон устроили приятный сюрприз во время поездки в Уэльс

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Специально для того, чтобы увидеть герцогиню Кембриджскую, в городок Мамблс приехали ее проживающие ныне неподалеку школьные учителя — супруги Кевин Оллфорд и Дениз Эванс-Оллфорд.

Как известно, они обучали саму Кейт Миддлтон, а через время ее брата и сестру Джеймса и Пиппу. В учебном заведении Сент-Эндрюс будущая герцогиня училась в период с конца 1986 по 1995 год.

Кевин преподавал у Кейт Миддлтон немецкий и французский языки, а Денис была спортивным инструктором по нетболу.

По информации местных СМИ, супруги приехали в Мамблс и передали записку охранникам герцогов Кембриджских, когда они решили перекусить в местном кафе.

Радостная Кейт Миддлтон сразу же вышла к своим бывшим учителям, которых не видела больше 20 лет со словами: «Как тесен мир!». Они мило беседовали на улице, вспоминая какие-то моменты из прошлого, а Дениз заметила, что Кейт совсем не изменилась.

Через какое время герцоги Кембриджские посетили сталелитейный завод в Порт-Толбот, где они на время попробовали себя в роли рабочих, примерив синюю униформу и каски.

Ранее мы рассказывали о том, как принц Гарри разбил сердце Кейт Миддлтон. После того, как Гарри создал семью, отношения между ним и братом поменялись.

Герцоги Сассекские сильно отдалились от Кембриджских и это стало ударом для Кейт Миддлтон. По информации журналистов, жена Уильяма страдает из-за того, что Гарри отдалился от королевской семьи.

Кейт, пытаясь уснуть после работы, прокручивает в голове кучу мыслей. Герцогиня Кембриджская хотела бы поговрить с Гарри, ведь она сильно по нему скучает и много раз плакала.

Решение Гарри и Меган отказаться от королевских обязанностей довело герцогиню Кембриджскую до слез. Кейт с грустью думает, что отношения с герцогами Сассекскими никогда не наладяться.

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