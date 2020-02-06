Музыкант Александр Положинский рассказал об уходе из группы "Тартак" и "Бувье"
Лидер группы "Тартак" решил записать видео обращение, которое он опубликовал в социальных сетях. Он рассказал, что хороших новостей у него нет, а только плохие. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).
"Хотел бы сказать какую-то приятную новость, но ничего приятного сказать не могу, более того, имею еще одну большую неприятность для вас. Для меня это очень больной момент, но мне кажется, что держать это в секрете, как минимум не правильно. Так случилось, это никак не связано с происходящим в деле, по которому судят Андрея. Так получилось, что я сегодня решил прекратить свое участие в большей части своей жизни. Я решил, что я больше не буду выступать с "Тартаком" и не буду выступать в "Бувье", - сказал Александр в видео.
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Фанаты не очень обрадовались таким новостям. Они активно начали обсуждать уход Положинского из группы, вспоминать его творчество и желать удачи в будущем:
"Как личность, я выросла с вашей творчестью. Спасибо за все, спасибо за позицию", "Спасибо за песни, которые я знаю на память еще к "Кассетных" времен", "Ушла эпоха, тоже в политику?", "Спасибо за музыку, слова, позицию", "Но песни будут жить вечно. И ты долго без творчества не сможешь. Жду на приятные новости. Спасибо за Тартак. Я выросла на этой музыке. И за это тебе спасибо", "Сделано много" и это правда. Сделается еще больше, Саша, не иначе. Жизнь продолжается", Спасибо, что ты есть. Дорожу тобой и твоей творчество. Уважение тебе, бро", Саша, ты не обязан оправдывать чьи-либо ожидания. решение взрослое и уверен, что обдуманное. Удачи", "Спасибо, надеюсь, что все пройдет ии ты вернешься".
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Также Politeka сообщала, что Тартак и Арсен Мирзоян получили одну награду на двоих
А еще Politeka писала, что Александр Положинский поддержал партию Голос