Музыкант Александр Положинский рассказал об уходе из группы "Тартак" и "Бувье"

Лидер группы "Тартак" решил записать видео обращение, которое он опубликовал в социальных сетях. Он рассказал, что хороших новостей у него нет, а только плохие. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

"Хотел бы сказать какую-то приятную новость, но ничего приятного сказать не могу, более того, имею еще одну большую неприятность для вас. Для меня это очень больной момент, но мне кажется, что держать это в секрете, как минимум не правильно. Так случилось, это никак не связано с происходящим в деле, по которому судят Андрея. Так получилось, что я сегодня решил прекратить свое участие в большей части своей жизни. Я решил, что я больше не буду выступать с "Тартаком" и не буду выступать в "Бувье", - сказал Александр в видео.

Фанаты не очень обрадовались таким новостям. Они активно начали обсуждать уход Положинского из группы, вспоминать его творчество и желать удачи в будущем:

Такі відоси не лише важко записувати, але й переглядати, щоб зрозуміти, чи нормально хоч сказав. Але що тут скажеш? Це важко і боляче, але як відчуваю, так чиню і кажу. Дякую всім за все хороше, за любов і підтримку! Ще раз прошу не турбувати мене питаннями, може колись сам зможу й захочу все пояснити. А поки так. Вибачте! П.С. Життя продовжується, нічого жахливого для себе не планую. Змерз. Gepostet von Олександр Положинський am Mittwoch, 5. Februar 2020

"Как личность, я выросла с вашей творчестью. Спасибо за все, спасибо за позицию", "Спасибо за песни, которые я знаю на память еще к "Кассетных" времен", "Ушла эпоха, тоже в политику?", "Спасибо за музыку, слова, позицию", "Но песни будут жить вечно. И ты долго без творчества не сможешь. Жду на приятные новости. Спасибо за Тартак. Я выросла на этой музыке. И за это тебе спасибо", "Сделано много" и это правда. Сделается еще больше, Саша, не иначе. Жизнь продолжается", Спасибо, что ты есть. Дорожу тобой и твоей творчество. Уважение тебе, бро", Саша, ты не обязан оправдывать чьи-либо ожидания. решение взрослое и уверен, что обдуманное. Удачи", "Спасибо, надеюсь, что все пройдет ии ты вернешься".

Напомним, топ-9 украинских знаменитостей, которые повлияли на войну с Россией

Также Politeka сообщала, что Тартак и Арсен Мирзоян получили одну награду на двоих

А еще Politeka писала, что Александр Положинский поддержал партию Голос



