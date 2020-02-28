Леся показала, как развлекалась после вечеринки в отпуске

Леся Никитюк отправилась в очередной отпуск, в этот раз в Египет, откуда показала стильный "образ дня"

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото из отпуска, пишет Politeka.

Сейчас звезда находится в Египте на отдыхе, куда отправилась сразу после отпуска в Берлине.

"NoFoto. I’m rest", - коротко написала Никитюк новые снимки, на которых позировала на фоне вечернего Шарм-эль-Шейха в сиреневом топе и спортивных штанах. Поклонники тут же принялись комментировать увиденное и отмечать, что Леся похудела.

«Хтось тут бачить Лесю? Я бачу лише якусь імператрицю», «Давайте фанатских встречу в Шарме! Мы прямо в соседнем отеле!😱😅», «Леси,какой ваш секрет стройности?) учитывая сумасшедший доступ ко вкусной еде ?)», «Самая красивая Украиночка😍))))*****», «Боже, які довгі пальці! Віддайте трошки😂», «Лесинька у вас там очки крутые?» «, «Худыш нереальный, просто выпадываешь из одежды)», – пишут пользователи.

Стоит отметить, что во время отдыха звезда часто показывает, как ест и выбирает самые разные вкусности. При этом выглядит артистка довольно стройно. Именно поэтому многие стали интересоваться секретами восхитительной формы.

Также звезда показала кадры из отдыха с подругой, с которой отправилась в магазин и даже похвастлась подборкой зимней одежды, которую примерялала. Так, девушка вместе с подругой позирует во время выбора одежды. Обе девушки при этом в одном белье. Никитюк в какой-то момент понимает, что «засветила лишнее» и пытается прикрыть тело шубой, достающей ей до колен.

Сама артистка выглядела весьма соблазнительно и красиво, однако пользователи не смогли прокомментировать ролик, поскольку Леся представила его в разделе Стори. На фан-аккаунтах данное видео появилось также спустя некоторое время.

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