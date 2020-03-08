Знаменитый певец Виктор Павлик собирается снова жениться, в этот раз на своем концертном директоре Екатерине Репяховой
Недавно молодая девушка показала, как она принялась готовиться к свадьбе и откровенно призналась какое "взаимопонимание и любовь" царят в ее с Виктором доме, пишет Politeka.net.
Сегодня же на странице звезды в социальной сети Инстаграм появилось весеннее фото, на котором она позировала без белья и каких либо украшений. Екатерина показала себя в естественном виде, прикрыв грудь пышным весенним букетом.
Украинцам пояснили, каким будет курс доллара при новом Кабмине: "в ближайшее время..."
"Крах гривны": украинцам пояснили, чего ждать от курса в ближайшее время
Субсидий и льгот больше не будет, Кабмин жестко обманул украинцев: кого заставят вернуть деньги
Важную дорогу Одессы перекроют на три месяца: как изменится маршрут
«Всегда оставаться естественной, чувственной и в гармонии с собой💞», – коротко написала звезда под новым снимком в социальной сети.
Отметим, также Екатерина показала короткое видео, где ее возлюбленный, который, к слову, разменял уже шестой десяток, сидит на кровати и поет песню под гитару. Также на кадрах видно, как частично раздетый артист двигается навстречу Екатерине по гостинной, спальне или кухне. На Павлике были черные штаны и сланцы, на полу лежал пакет из супермаркета и похоже, что певец с улыбкой на устах что-то нес в руках.
Напомним, невеста Виктора Павлика показала провокационный кадр прямо из ванной. 54-летний украинский певец Виктор Павлик скоро поведет под венец свою избранницу, которая младше его на 28 лет - своего пиар-директора Екатерину Репяхову. К слову, для Павлика это будет уже четвертый брак, а для Репяховой первый.
На своей странице в Instagram 25-летняя невеста опубликовала провокационное фото и жесткое послание СМИ, которые пишут статьи о паре.
Девушка опубликовала соблазнительный кадр, на котором запечатлена моющейся в душе. Екатерину снимали со спины, но фотография все равно получилась очень горячей.
В своем посте невеста Виктора Павлика рассуждала о статьях, которые журналисты пишут о их с певцом - паре.
Напомним, Виктор Павлик раскрыл интимную тайну своей молодой любовницы
Как сообщала Politeka, молодая невеста Виктора Павлика набросилась на украинцев
Также Politeka писала, что молодая невеста Виктора Павлика засветила лишнее в одном полотенце