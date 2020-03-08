Знаменитый певец Виктор Павлик собирается снова жениться, в этот раз на своем концертном директоре Екатерине Репяховой

Недавно молодая девушка показала, как она принялась готовиться к свадьбе и откровенно призналась какое "взаимопонимание и любовь" царят в ее с Виктором доме, пишет Politeka.net.

Сегодня же на странице звезды в социальной сети Инстаграм появилось весеннее фото, на котором она позировала без белья и каких либо украшений. Екатерина показала себя в естественном виде, прикрыв грудь пышным весенним букетом.

«Всегда оставаться естественной, чувственной и в гармонии с собой💞», – коротко написала звезда под новым снимком в социальной сети.

Отметим, также Екатерина показала короткое видео, где ее возлюбленный, который, к слову, разменял уже шестой десяток, сидит на кровати и поет песню под гитару. Также на кадрах видно, как частично раздетый артист двигается навстречу Екатерине по гостинной, спальне или кухне. На Павлике были черные штаны и сланцы, на полу лежал пакет из супермаркета и похоже, что певец с улыбкой на устах что-то нес в руках.

Напомним, невеста Виктора Павлика показала провокационный кадр прямо из ванной. 54-летний украинский певец Виктор Павлик скоро поведет под венец свою избранницу, которая младше его на 28 лет - своего пиар-директора Екатерину Репяхову. К слову, для Павлика это будет уже четвертый брак, а для Репяховой первый.

На своей странице в Instagram 25-летняя невеста опубликовала провокационное фото и жесткое послание СМИ, которые пишут статьи о паре.

Девушка опубликовала соблазнительный кадр, на котором запечатлена моющейся в душе. Екатерину снимали со спины, но фотография все равно получилась очень горячей.

В своем посте невеста Виктора Павлика рассуждала о статьях, которые журналисты пишут о их с певцом - паре.

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