Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда "Танцев со звездами" и сериала "Крепостная", показала новый кадр в Инстаграм

На фото Ксения позирует в черном прозрачном наряде. Волосы она в этот раз собрала в узел. Мишина лежала на диване, а на ней сидел кот, который лез к ней за лаской. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Немного о нашей с ним любви. Не сдержался мужик", - написала Мишина под фотографией.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Ксения опубликовала фото в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина нарвалась на массу комплиментов из-за нового образа.

Свежую фотографию артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Ксения стоит в туманной дымке. На ней надеты черные очки, а ее рот соблазнительно приоткрыт. Видно, что Мишина выбрала обтягивающее серое платье, которое подчеркивает ее идеальную фигуру. Образ звезда дополнила крупными серьгами.

«А если действительно всю ситуацию воспринимать как тайм аут для природы и нашей земли? Подарить ей некие каникулы и отпуск… ведь легче становится, правда? Сразу все через любовь и благодарность», - прокомментировала Мишина ситуацию с коронавирусом в мире.

Сообщалось, что победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина поделилась фото в игривом образе.

На звезде - черные толстовка с капюшоном и штаны, а также кроссовки. Ксения забрал волосы в хвост. Она держала в руках стаканчик, поднесла его к губам и широко раскрыла глаза.

Выглядела красотка замечательно и очень игриво.

В посте звезда расказала, что с ростом ее популярности растет и ответсвенность. Далее звезда подняла тему принятия себя.

Напомним, победительница "Танців з зірками" взбудоражила роскошными формами

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