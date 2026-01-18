Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області впливає на сімейний бюджет.

З 1 січня 2026 року у місті Рені набуло чинності підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, повідомляє Politeka.

Міська рада ухвалила рішення щодо нових розцінок для централізованого водопостачання та водовідведення. Зростання обумовлене підвищенням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та тарифів на електроенергію.

Нова вартість одного кубометра води становить 38,87 грн — це на 7,2% більше, ніж раніше. Послуги з каналізації подорожчали до 47,62 грн за кубометр, що на 17,4% перевищує попередні тарифи.

У комунальному підприємстві «Водоканал» пояснюють, що старі ставки покривали лише 91% фактичних витрат. Зростання обумовлене додатковими витратами на зарплати працівників, електроенергію та соціальними коригуваннями. За планом, підприємство протягом року надасть понад 478 тисяч кубометрів води та прийме близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Місцеві експерти радять мешканцям уважно фіксувати показники лічильників, економно користуватися ресурсами та планувати споживання. Це дозволить пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на сімейний бюджет.

Для соціально вразливих груп передбачені пільги та субсидії, що допомагає зберегти фінансову стабільність домогосподарств. Громада закликає регулярно перевіряти офіційні повідомлення та своєчасно оплачувати рахунки.

Мешканцям рекомендують враховувати нові ставки при щомісячному плануванні витрат. Це забезпечить безперебійну роботу водопостачання та каналізаційних мереж і дозволить уникнути непередбачених труднощів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: де в січні будуть нові розцінки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області: хто отримає зимову підтримку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: чого не вистачає на ринку.