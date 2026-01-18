Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области оказывает влияние на семейный бюджет.

С 1 января 2026 г. в городе Рени вступило в силу повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, сообщает Politeka.

Городской совет принял решение о новых расценках для централизованного водоснабжения и водоотведения. Рост обусловлен повышением минимальной зарплаты, прожиточного минимума и тарифов на электроэнергию.

Новая стоимость одного кубометра воды составляет 38,87 грн – это на 7,2% больше, чем раньше. Услуги по канализации подорожали до 47,62 грн. за кубометр, что на 17,4% превышает предыдущие тарифы.

В коммунальном предприятии "Водоканал" объясняют, что старые ставки покрывали лишь 91% фактических затрат. Рост обусловлен дополнительными затратами на зарплаты работников, электроэнергию и социальными корректировками. По плану, предприятие за год предоставит более 478 тысяч кубометров воды и примет около 255 тысяч кубометров стоков.

Местные эксперты рекомендуют жителям внимательно фиксировать показатели счетчиков, экономно пользоваться ресурсами и планировать потребление. Это позволит смягчить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области на семейный бюджет.

Для социально уязвимых групп предусмотрены льготы и субсидии, что помогает сохранить финансовую устойчивость домохозяйств. Общество призывает регулярно проверять официальные сообщения и своевременно оплачивать счета.

Жителям рекомендуют учитывать новые ставки при ежемесячном планировании расходов. Это обеспечит бесперебойную работу водоснабжения и канализационных сетей и позволит избежать непредвиденных затруднений.

