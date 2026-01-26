«Запоріжжяобленерго» склало детальні графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 27 січня через планові роботи, пише Politeka.net.
Таку інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».
Через планові роботи частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 27 січня діютимуть за десятками адрес.
З 09:30 до 15:30 через плановий ремонт знеструмлять будинки на вулицях:
- Вузівська — № 33;
- Героїв Крут (12 Квітня) — № 24–76, 69–81, 43Б, 45, 47, 49, 53–57, 60, 61, 65, 65Б;
- Івана Огієнка (Гастелло) — № 1–7, 2–8;
- Перспективна — № 3, 5, 7;
- Фінальна — № 2, 6;
- Фундаментальна — № 3;
- шосе Північне — № 22Д
З 10:00 до 16:00 години знову проводитимуть плановий ремонт, проте знеструмлення стосуються інших вулиць Запоріжжя:
- Архітектурна — № 70, 72;
- Віктора Духовченка (Цюрупи) — № 42–64, 67–89;
- Євгена Адамцевича (Тимірязєва) — № 196–224, 243–275;
- Ігора Сікорського — № 218–232;
- Курортна — № 48, 50–96, 98, 57–61, 63, 65–103;
- Мальовнича — № 47–91, 52–106.
Вимкнення електрики триватимуть і в області. Зокрема з 9 до 17 години знеструмлення охоплять такі населені пункти:
с. Софіївка:
- вул. Молодіжна — № 1, 2, 7, 8, 11, 12/1, 13, 14, 15;
- Чарівна — № 6, 8, 13, 15, 21, 23;
- пров. Першотравневий — № 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 14
с. Біленьке:
- вул. Прибережна — № 7, 8
Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 27 січня, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні та з розумінням ставитися до незручностей, адже роботи спрямовані на покращення стабільності та безпеки електромереж.
