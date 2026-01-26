Українцям варто врахувати додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 27 січня.

«Запоріжжяобленерго» склало детальні графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 27 січня через планові роботи, пише Politeka.net.

Таку інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

Через планові роботи частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 27 січня діютимуть за десятками адрес.

З 09:30 до 15:30 через плановий ремонт знеструмлять будинки на вулицях:

Вузівська — № 33;

Героїв Крут (12 Квітня) — № 24–76, 69–81, 43Б, 45, 47, 49, 53–57, 60, 61, 65, 65Б;

Івана Огієнка (Гастелло) — № 1–7, 2–8;

Перспективна — № 3, 5, 7;

Фінальна — № 2, 6;

Фундаментальна — № 3;

шосе Північне — № 22Д

З 10:00 до 16:00 години знову проводитимуть плановий ремонт, проте знеструмлення стосуються інших вулиць Запоріжжя:

Архітектурна — № 70, 72;

Віктора Духовченка (Цюрупи) — № 42–64, 67–89;

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) — № 196–224, 243–275;

Ігора Сікорського — № 218–232;

Курортна — № 48, 50–96, 98, 57–61, 63, 65–103;

Мальовнича — № 47–91, 52–106.

Вимкнення електрики триватимуть і в області. Зокрема з 9 до 17 години знеструмлення охоплять такі населені пункти:

с. Софіївка:

вул. Молодіжна — № 1, 2, 7, 8, 11, 12/1, 13, 14, 15;

Чарівна — № 6, 8, 13, 15, 21, 23;

пров. Першотравневий — № 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 14

с. Біленьке:

вул. Прибережна — № 7, 8

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 27 січня, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні та з розумінням ставитися до незручностей, адже роботи спрямовані на покращення стабільності та безпеки електромереж.

